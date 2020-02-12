Беларусь прекратила поставки топлива российским АЗС в стране - Reuters

АЗС российских компаний в Беларуси могут начать импорт топлива из соседних стран.

Сети автозаправочных станций (АЗС) российских нефтекомпаний в Беларуси могут начать закупку топлива в соседних странах из-за нехватки нефтепродуктов в условиях резкого сокращения поставок нефти из РФ на НПЗ республики.

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Об этом сообщили Рейтер источники в отрасли.

На розничном рынке Беларуси присутствуют сети «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти» и «Татнефти», суммарное число заправок которых, по оценке Рейтер, составляет около 20% от общего числа АЗС в республике.

Источник в "Газпромнефти" рассказал Рейтер, что сеть АЗС компании столкнулась с ограничениями оптовых продаж бензина и дизтоплива со стороны белорусского госконцерна "Белнефтехим".

“Концерн приостановил нам продажу топлива. Говорит, что не имеет свободных ресурсов. У нас (в компании) посмотрели, решили купить и привезти из-за рубежа - из Польши или из Прибалтики”, - рассказал он.

В месяц заправкам "Газпромнефти" требуется до 5.000 тонн автобензина и до 20.000 тонн дизельного топлива, по оценке источника.

Представитель "Лукойл-Беларусь" сказал Рейтер, что дефицита топлива АЗС компании не испытывают, поставки идут от "Белнефтехима". Ранее белорусские СМИ сообщили, что некоторые заправки "Лукойла" 5 февраля ввели ограничения на реализацию дизтоплива, но вскоре эти лимиты были сняты.

Из-за затянувшегося спора между Минском и Москвой относительно цен на нефть единственными поставщиками российского сырья в Беларусь с начала этого года являются компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, но этих объемов недостаточно для загрузки НПЗ республики.