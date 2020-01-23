Украина хочет объединить свою энергетическую систему с европейской до 2023 года

По словам премьера, Украина сохраняет курс на евроинтеграцию.

Кабинет министров планирует до 2023 года объединить отечественную энергетическую систему с общеевропейской, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Мы сохраняем курс на евроинтеграцию. Мы будем максимально стремиться синхронизировать наши правила, наши регуляции с нашими европейскими коллегами. Конечно, у нас есть и стратегические проекты. Так, например, до 2023 года мы планируем объединить нашу энергетическую систему с европейской, стать частью Digital single market (Цифровой единый рынок, планируемая экономическая зона стран ЕС с фокусом на телекоммуникации и цифровую экономику - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее новое правительство планировало, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.