Гончарук в Давосе: украинская экономика растет быстрее, чем в мире

По мнению премьера, сейчас украинская экономика самая привлекательная для инвестиций.

Украинская экономика растет быстрее, чем во всем мире, и сейчас наша страна самая привлекательная для инвестиций, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

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«Если посмотреть на цифры, то в среднем наша экономика растет быстрее, чем в мире», - сказал он.

По его словам, в стране есть рекордные золотовалютные резервы, происходит укрепление гривни, что означает, что доверие к государству вернулось.

«За последние 6 месяцев сделано очень много. Мы завершили анбандлинг "Нафтогаза", приняли закон о концессиях, передали более 500 предприятий для приватизации, обновили менеджмент налоговой, таможенной служб и Фонда госимущества", - сказал премьер.

Также Гончарук отметил, что сейчас наша страна самая привлекательная для инвестиций, поскольку ее экономика стремительно развивается.

«Украина сейчас наиболее привлекательна для инвестиций как экономика, которая развивается… Мы трансформируем страну настолько быстро, насколько это возможно. Мы демонополизируем нашу энергетику и инфраструктурную отрасль. Мы меняем системы образования и охраны здоровья, привлекая туда инвестиции», - сказал он.

При этом глава правительства заявил об отсутствии коррупции на высшем уровне.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год. Страна для достижения цели роста валового внутреннего продукта в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.