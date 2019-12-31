Медведев заявил о "прекращении взаимных претензий" после подписания газового контракта

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что все вопросы по транзиту российского газа через Украину урегулированы, и его прокачка продолжится на условиях, устраивающих все стороны.

Об этом Медведев написал в Facebook.

Читайте такжеУкраина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что новый пятилетний газовый контракт между РФ и Украиной является компромиссом, который необходимо было найти.

Медведев добавил, что на протяжении значительного времени правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате (то есть с участием Европейской комиссии).

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

Также 30 декабря Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа в размере около 7,4 млрд долларов, который наложил на российскую компанию Антимонопольный комитет Украины.