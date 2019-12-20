Сегодня Украина, ЕС и Россия продолжат переговоры по транзиту газа - Оржель

Министр выразил надежду, что на этой встрече может быть достигнуто финальное решение о подписании нового контракта.

Сегодня Украина и Россия продолжат переговоры по транзиту газа после 2019 года в трехстороннем формате в Минске, на которых стороны могут выйти на финальное решение о подписании нового контракта.

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Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель написал на своей странице в Facebook по итогам переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия, которые проходили 19 декабря в Берлине.

"После непростого дня переговоров мы достигли принципиальных договоренностей относительно деталей нового договора на транспортировку газа. Завтра мы продолжим переговоры в Минске в трехстороннем формате и надеемся выйти на финальное решение", - написал он.

По информации Оржеля, Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн-формате.

"Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинского. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку БУДЕТ способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Берлине прошел очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина - Россия - Европейская комиссия о транзите российского газа после 2019 года.

Последние трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Его действие истекает 1 января 2020 года.