Путин признал поражение "Газпрома" в арбитраже с "Нафтогазом"

Российский президент признал задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража.

Российская сторона в своих действиях будет исходить из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту.

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Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Вы сказали по поводу трех миллиардов. Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги – три миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", – отметил Путин.

В то же время российский президент признал задолженность "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Я убежден, как юрист по базовому образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований (сидящим здесь тоже покажется это странным, но это интересно) решения Стокгольмского суда, там прописано: "…в связи с тяжелым экономическим положением на Украине". Чушь какая-то просто… Ну ладно, решение суда есть, это правда, и мы должны из этого исходить", – заявил Путин.

При этом российский президент упомянул о решении Стокгольмского арбитража в контексте переговоров о будущем транзита газа через Украину.

"Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины, сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток - 1", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что Россия заинтересована сохранить украинский маршрут поставок газа в Центральную и Южную Европу.

"Я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине", – заявил Путин.

Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на 7 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, российская сторона неоднократно призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов (около 3 миллиардов долларов с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.