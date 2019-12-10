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Минрегион назвал три региона, где остаются проблемы с отоплением (фото)

13:48, 10 декабря 2019
Энергетика
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В Украине почти все регионы на 100% подключили к отоплению / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Проблемы с отоплением остаются в трех областях. В частности, в Запорожской области без тепла находится учебное заведение в Васильевском районе. Его планируют подать 15 декабря. В Кировоградской не отапливается дом и школа в Светловодске - проблему хотят решить до 10 числа. А в Полтавской в Решетиловском районе до 17 декабря планируют подать отопление в два заведения образования.

Карта подключения объектов к отоплению / Фото: Минрегион

Как сообщал УНИАН, в Кировоградской области без тепла снова осталась часть города, детсады и школы.

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Теги: #отопление#Минрегион