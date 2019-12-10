Минрегион назвал три региона, где остаются проблемы с отоплением (фото)
13:48, 10 декабря 2019Энергетика
56 0
Устранить их планируют до 17 декабря.
В Украине почти все регионы на 100% подключили к отоплению / Фото УНИАН
В Украине к отоплению подключены на 100% 21 регион и столица.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Проблемы с отоплением остаются в трех областях. В частности, в Запорожской области без тепла находится учебное заведение в Васильевском районе. Его планируют подать 15 декабря. В Кировоградской не отапливается дом и школа в Светловодске - проблему хотят решить до 10 числа. А в Полтавской в Решетиловском районе до 17 декабря планируют подать отопление в два заведения образования.
Карта подключения объектов к отоплению / Фото: Минрегион
Как сообщал УНИАН, в Кировоградской области без тепла снова осталась часть города, детсады и школы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter