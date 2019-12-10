Минрегион назвал три региона, где остаются проблемы с отоплением (фото)

Устранить их планируют до 17 декабря.

В Украине к отоплению подключены на 100% 21 регион и столица.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Проблемы с отоплением остаются в трех областях. В частности, в Запорожской области без тепла находится учебное заведение в Васильевском районе. Его планируют подать 15 декабря. В Кировоградской не отапливается дом и школа в Светловодске - проблему хотят решить до 10 числа. А в Полтавской в Решетиловском районе до 17 декабря планируют подать отопление в два заведения образования.

Как сообщал УНИАН, в Кировоградской области без тепла снова осталась часть города, детсады и школы.