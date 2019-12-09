Витренко дал первый комментарий по переговорам в Париже о транзите газа (видео)

Он отметил, что более предметно об этом будет сказано на пресс-конференции по результатам саммита.

Украинская и российская стороны в Париже "договорились продолжать договариваться".

Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает «Громадське».

"На уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", – заявил Витренко.

При этом он отметил, что более предметно об этом будет сказано на пресс-конференции по результатам саммита.

"Договорились продолжать договариваться" — исполнительный директор Нафтогаза Витренко о переговорах с Россией относительно газа pic.twitter.com/m6P2IlOMT4 — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже относительно транзитного контракта, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза» (3 млрд долл., включая проценты).

НАК "Нафтогаз Украины" подал новый арбитражный иск к «Газпрому» с требованием пересмотреть транзитный тариф, по которому Украина недополучила 11,8 млрд долл. Решение ожидается в 2021 году.

6 декабря исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что на очередных переговорах с представителями «Газпрома» украинская сторона заявила о готовности получать газ из России в счет погашения 3 млрд долл. долга по решению Стокгольмского арбитража.

Витренко также сообщил, что Украина готова отозвать свой иск в арбитраж, если с «Газпромом» будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа через нашу страну после 2020 года.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.