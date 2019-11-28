Атомщики требуют от Минэкоэнерго вернуть Недашковского и прекратить развертывание отрасли в сторону РФ

Участники акции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию с увольнением председателя Энергоатома – предприятия, являющегося оператором всех украинских атомных электростанций и обеспечивающего 56% производства всей электроэнергии Украины.

Атомщики провели предупредительную акцию протеста под стенами Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованием восстановить на должности президента государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.

Участники акции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию с увольнением председателя Энергоатома – предприятия, являющегося оператором всех украинских атомных электростанций и обеспечивающего 56% производства всей электроэнергии Украины. Атомщики просят прекратить систематическое издевательство над стратегической для Украины ядерной отраслью, ее полное игнорирование со стороны новоназначенного министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и немедленно отозвать распоряжение об увольнении Юрия Недашковского.

В резолюции митинга, направленной в адрес президента Украины, специалисты-атомщики отмечают, что вчерашнее решение об увольнении Юрия Недашковского, которое инициировал Алексей Оржель, приведет к полной дестабилизации работы ядерной отрасли и возмутит людей в городах-спутниках АЭС. Атомщики убеждены, что в лице Юрия Недашковского атомная энергетика Украины имеет опытного и эффективного руководителя, который является настоящим профессионалом и прошел все возможные ступени на атомной электростанции – от обходчика котельно-вспомогательного оборудования до генерального директора Хмельницкой АЭС.

Участники митинга отмечают, что откровенные пророссийские заявления новоназначенного министра ставят крест не только на будущем развитии государства Украина, но и на текущей безопасной и надежной работе украинских АЭС. «Украинская электроэнергия с АЭС – самая дешевая в мире - 56,7 копеек за 1 кВт-ч – такой издевательский тариф для Энергоатома установило предыдущее правительство. Нынешнее правительство ради импорта российско-белорусской электроэнергии ограничивает производство атомной электроэнергии. Несмотря на это АЭС Украины работают безопасно, надежно и стабильно, максимально возможно сокращая сроки ремонтных кампаний ради того, чтобы страна в осенне-зимний период получала самую дешевую в мире электроэнергию.

«25 ноября новый министр во время своей презентации изменений в сфере энергетики и экологии на следующие несколько лет, даже слова не произнес о развитии стратегической для Украины отрасли – о развитии ядерной энергетики, но беспрестанно твердил о преимуществах импорта из РФ. Ранее господин Оржель совершенно необоснованно назвал работу Энергоатома неэффективной, чем лично обидел каждого атомщика. Что это, как не яркое подтверждение анти-профессионализма и анти-компетенции действующего министра?!», - отмечалось в выступлениях участников акции протеста.

Атомщиков беспокоит, что новый министр сворачивает проевропейские проекты развития атомной энергетики, ориентируясь на интересы Кремля, отказывается от инвестиций ЕБРР в повышение безопасности АЭС и намерен свернуть проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива за средства фондового рынка США.

Участники митинга убеждены, что российское лобби в Минэкоэнерго вскоре поставит крест на диверсификации поставок ядерного топлива для возвращения монополии российской компании ТВЭЛ.

Обращаясь к президенту Украины, участники митинга отмечают, что при самом низком тарифе в мире только за 2018 год Энергоатом уплатил 11,5 млрд гривень налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд гривень, и задают вопрос, почему тогда их предприятие Энергоатом считается неэффективным. «Абсолютно безосновательно инициируя увольнение Юрия Недашковского, министр делает это именно в то время когда глава государства находится с официальным визитом за рубежом, а сам на следующий день просто убегает в командировку, прячась от вопросов атомщиков», - возмутились митингующие.