Украина начала подачу ливийской нефти на Кременчугский НПЗ

"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть этого сорта.

Оператор нефтетранспортной системы Украины государственная компания "Укртранснафта" после проверки качественных показателей начала прием в нефтетранспортную систему нефти сорта El Sharara (ливийская нефть) для дальнейшей транспортировки сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что ливийская нефть будет транспортироваться на мощности Кременчугского НПЗ трубопроводным транспортом по маршруту Одесса-Кременчуг.

Согласно паспортной информации, содержание серы в сырье составляет 0,07%, а плотность при 15 градусах по Цельсию - 814 кг/куб. м.

"Укртранснафта" впервые транспортирует нефть сорта El Sharara.

Справка УНИАН. "Укртатнафта" создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Сегодняшняя мощность переработки нефтяного сырья на предприятии составляет около 10,5 миллиона тонн в год. На Кременчугском НПЗ производятся светлые нефтепродукты (бензины марок А-92 и А-95, дизельное топливо и реактивное топливо) класса Евро-5, темные нефтепродукты – мазут и битум, а также сжиженный газ. Завод компании соединен нефтепроводами с месторождениями, на которых ведет добычу нефти "Укрнафта".