В Одесском порту выгрузили первую партию ливийской нефти

Судно доставило из ливийского порта Эз-Завия 81,282 тыс. тонны нефти.

В Одесском морском порту выгружена первая партия ливийской нефти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта, данную партию доставил танкер Prometheus Energy (длина - 250 м, флаг - Маршалловы острова).

Судно вышло из нефтегавани порта сегодня, 12 ноября.

По информации главной диспетчерской Одесского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины», судно доставило из ливийского порта Эз-Завия 81,282 тыс. тонны нефти. Обработка танкера заняла 41 час при нормативе 38 часов.

Как уточнил заместитель главного диспетчера порта Вячеслав Лавренюк, перегрузка нефти в емкости нефтебаз началось вечером 9 ноября и проводилось тремя технологическими линиями.

«По состоянию на вчерашний вечер, а точнее на 22.00, судно уже было готово на выход из порта. Однако из-за густого тумана лоцманскую проводку пришлось отложить до утра», - сказал он.

По его словам, в текущем месяце ожидается подход еще одного большегрузного танкера - с азербайджанской нефтью.

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В порту отмечают, что в последние 20 лет через нефтегавань Одессы перегружалась транзитная и импортная нефть происхождением из 8 стран мира - России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и США. Ливия стала девятой страной, а танкер Prometheus Energy доставили на украинский рынок первую партию сырья из этой страны.

По информации enkorr, продавцом выступает международный трейдер BP, ранее организовывавший поставки для Кременчугского НПЗ трех спотовых партий американской нефти сорта Bakken, объемом до 250 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Одесский морской торговый порт в 2018 году сократил перевалку грузов на 10,1% - до 21,7 млн тонн.

***Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.