В Новом Роздоле только сейчас включили отопление

В Кабмине заверили, что в Новом Роздоле началась подача тепла.

Во Львовской области в городе Новый Роздол началась подача тепла горожанам, а в Новояворовске теплоснабжение начало поступать в сеть второго микрорайона города, говорится в сообщении Кабинета министров на правительственном портале.

«В Новом Роздоле ликвидированы все утечки на магистральном трубопроводе. И уже сейчас начали подавать теплоноситель в дома», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно сообщению Львовской областной госадминистрации, в настоящее время в Новояворовске теплоноситель с температурой +45 градусов начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона. Происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

Как сообщал УНИАН, в городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области, в которых проживает почти 60 тысяч жителей, из-за бесхозяйственности частного управляющего имуществом ТЭЦ, «Гарант Энерго М», отопительный сезон оказался под угрозой срыва.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), расторгло договор с предыдущим управляющим имуществом компанией «Гарант Энерго М», которая не обеспечила подготовку обеих станций к началу отопительного сезона.

20 ноября новый управляющий Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ компания «Нафтогаз Тепло» (входит в состав НАК «Нафтогаз Украины») получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии

21 ноября в городе Новояворовск началась подача тепла.