Срыв отопительного сезона на Львовщине: Новояворовск уже с теплом, а в Новом Роздоле запуск намечен на завтра

Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранил его от исполнения обязанностей.

Во Львовской области в городе Новояворовск сегодня уже началась подача тепла горожанам, а в Новом Роздоле запуск теплоснабжения намечен на завтра, говорится в сообщении Кабинета министров на правительственном портале.

Читайте такжеГончарук уверяет, что отопление не подорожает из-за отмены ограничений на тарифы

«Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города Новояворовск начнет поступать тепло. В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после передачи теплоэлектроцентралей этих городов в управление НАК «Нафтогаз Украины», почти все работники оформлены на работу и уже получили первые выплаты заработной платы.

«Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от исполнения обязанностей», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области, в которых проживает почти 60 тысяч жителей, из-за бесхозяйственности частного управляющего имуществом ТЭЦ, «Гарант Энерго М», отопительный сезон оказался под угрозой срыва.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), расторгло договор с предыдущим управляющим имущества «Гарант Энерго М», которое не обеспечило подготовку обеих станций к началу отопительного сезона.

20 ноября новый управляющий Новояворовской и Новороздолськой ТЭЦ, компания «Нафтогаз Тепло» (входит в состав НАК «Нафтогаз Украины»), получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии.