Президент временно назначил четырех членов Нацкомиссии по тарифам

Также Зеленский освободил от должностей двух членов комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами временно назначил четырех членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и уволил с должностей членов комиссии Евгения Маглеваного и Александра Формагея.

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Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы государства.

Таким образом, новыми членами регулятора назначены: Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Валерий Тарасюк и Алексей Магда. Отмечается, что новые члены назначены до дня назначения членов НКРЭКУ, избранных по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.

Также президент своими указами освободил от занимаемой должности двух постоянных членов НКРЭКУ - Евгения Маглеваного и Александра Формагея, которые ранее заявляли о своем уходе из нацкомиссии.

Как сообщал УНИАН, в октябре два члена нацкомисии Александр Формагей и Евгений Маглеваный приняли решений выйти из ее состава.

В конце мая 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ.

В новый состав комиссии вошли: Александр Формагей (работал в компании «Укргидроэнерго»), Дмитрий Коваленко («Укрэнерго»), Евгений Маглеваный (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ).

Главой НКРЭКУ была избрана Оксана Кривенко.