Услуга "Газовый запас" стала доступной для ОСМД с собственными котельными

ОСМД теперь могут купить газ для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения по фиксированной летней цене 6145,31 гривни с НДС за 1 тысячу кубометров.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" запустила программу "Газовый запас" для ОСМД с собственными котельными и других производителей тепловой энергии, сообщили в компании.

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"Нафтогаз" предлагает ОСМД купить газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по фиксированной летней цене 6145,31 гривни с НДС за 1 тысячу кубометров (без учета стоимости распределения газа). Использовать такой газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года", - отметили в компании.

Отмечается, что воспользоваться предложением смогут теплопроизводители, не имеющие долгов за потребленный газ. Для этого им необходимо обратиться в компанию, подписать соглашение и осуществить 100% предоплату за газ до 18 октября.

"Каждый производитель тепла также имеет право на закупку газа у "Нафтогаза" по регулируемым условиям, устанавливаемым государством (ПСО). Цена по договору ПСО изменяется вслед за рыночной ценой газа. Приобретая "Газовый запас", ОСМД защищает себя от риска повышения цен на газ зимой, закупив газ по летней цене", - говорится в сообщении.

В НАК пояснили, что если рыночная цена газа, наоборот, упадет – потребитель также сохраняет возможность воспользоваться наиболее низкой ценой: для этого необходимо перейти на использование газа по стандартному договору ПСО, а "Газовый запас" сохранить на следующие месяцы. При этом объемы, используемые по договору ПСО, необходимо будет оплачивать отдельно.

В пресс-службе отметили, что если в течение периода поставки газа в рамках предложения "Газовый запас" (с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года) клиент не использует весь предоплаченный объем, остаток средств вернется на счет клиента.

Как сообщал УНИАН, ранее "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас" и предлагает бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства смогут закупить до 25 тысяч кубометров газа по цене 4874,42 гривни (без НДС и стоимости транспортировки и распределения) за тысячу кубометров до 25 сентября.