Электроэнергия для промышленности подешевеет

Как отметил представитель президента в правительстве Андрей Герус, принятие постановления Кабмина позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

Кабинет внес очередное изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Как отметил представитель президента в правительстве Андрей Герус, принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

«У нас была очень конструктивная работа с министром энергетики, мы согласовали основные позиции», - отметил Герус.

По его словам, теперь «Укргидроэнерго» обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составляло 20%.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

11 июля и. о. директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%. В Кабмине назвали это заявление некорректным.

14 августа правительство внесло изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии.

Перед принятием решения министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что данное решение позволит снизить цены на электроэнергию для промышленности.

20 августа Офис президента инициировал ряд решений, которые также будут способствовать снижению цен на электроэнергии на 20%. Ожидать полноценной реализации данных решений и соответствующего снижения цены на 20% стоит в сентябре-октябре этого года.