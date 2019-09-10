Более 13 тысяч украинских семей купили газ на зиму по летней цене

Потребители уже закупили на зиму 15,6 млн куб. м газа по летней цене.

С момента запуска услуги «Газовый запас» от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», которая позволяет купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, ею воспользовались более 13 тысяч семей, сообщает «Нафтогаз».

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«Новым продуктом НАК «Нафтогаз Украины» для бытовых потребителей «Газовый запас» воспользовались уже более 13 тыс. украинских семей. Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях «Газового запаса», составляет почти 15,6 млн куб. м», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» запустил новый продукт «Газовый запас» и предлагает бытовым потребителям купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, домохозяйства смогут закупить до 25 тыс. куб. м газа по цене 4874,42 грн за тыс. куб. м. до 25 сентября.

В «Нафтогазе» также отмечали, что будут работать над внедрением этой услуги для теплокоммунэнерго.