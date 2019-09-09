Импорт газа в Украину обновил исторический максимум

До этого, в июле, максимальный суточный объем импорта газа составил 66,3 миллиона кубометров.

Импорт газа в Украину превысил исторический максимум и достиг 69,1 миллиона кубометров в сутки, что превышает 100% технических мощностей газотранспортной системы Украины.

Читайте такжеВ Европе цены на газ упали до десятилетнего минимума

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Импорт газа в Украину достиг 69,1 миллиона кубометров. Это новый исторический максимум", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в июле Украина вышла на 100% технических мощностей ГТС, импортировав в сутки 66,3 миллиона кубометров.

"Нафтогаз Украины" планирует к следующему отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) – до 20 миллиардов кубометров, чтобы нивелировать негативные последствия возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров, до 10,59 миллиарда кубометров.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома".