"Нафтогаз" объявил конкурс на покупку газа за кредит ЕБРР

Проект имеет общую ориентировочную стоимость в 120 миллионов евро и предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила о намерении потратить 120 миллионов евро кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, которые были привлечены от размещенных еврооблигаций компании, на покупку газа, сообщает компания.

Читайте такжеЕБРР приобрел 20% еврооблигаций "Нафтогаза Украины"

"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа", - сказано в объявлении.

Отмечается, что проект имеет общую ориентировочную стоимость в 120 миллионов евро и предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом.

"Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в 4-м квартале 2019 года. Начало предварительного отбора по вышеуказанным договорам ожидается в конце 3-го квартала 2019 года", - отметили в НАК.

Как сообщал УНИАН, 12 июля "Нафтогаз Украины" разместил пятилетние еврооблигации на 600 миллионов евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов под 7,375%.

Запрос инвесторов на ценные бумаги "Нафтогаза" в более чем 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, стран Европы, Азии и Южной Америки. При этом якорными инвесторами выпуска стали Европейский банк экономики и развития и ряд инвесторов из США.

5 июля глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о готовности к выходу на рынок еврооблигаций, что позволит привлечь средства под закачку газа в хранилища и выплатить дивиденды правительству.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.