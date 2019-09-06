Нефтяной гигант Exxon Mobil уходит из Норвегии - Reuters

О покупке активов Exxon норвежской нефтегазовой компанией Var Energi хотят объявить в конце сентября.

Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за 4 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"В рамках сделки будут проданы миноритарные пакеты акций более 20 месторождений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным агентства, еще в июне компания объявила о намерении прекратить добычу в Норвегии. Местные СМИ сообщали, что покупателем активов Exxon стала норвежская нефтегазовая компания Var Energi. О сделке планируется объявить в конце сентября.

"В Exxon заявили, что "не комментируют коммерческие обсуждения". Представитель Var Energi отказался от комментариев. На фоне новостей о предполагаемой сделке акции Exxon на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 1,7%", - подчеркивает издание.

Ранее Reuters сообщало, что Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов.

В августе Exxon вела переговоры с несколькими компаниями, чтобы оценить их интерес к своим активам в Северном море, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов.