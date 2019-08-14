Махинации в энергетике: суд снял электронный браслет с подозреваемого экс-нардепа Крючкова

Срок действия остальных обязанностей Дмитрия Крючкова продлен до 29 августа.

Соломенский районный суд Киева снял электронный браслет с бывшего народного депутата и экс-главы правления компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, которого следствие подозревает в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 миллионов гривень.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В то же время суд продлил срок действия остальных обязанностей Крючкова до 29 августа.

Он, в частности, должен прибывать по требованию к детективу, прокурору или суду; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения, которое касается данного уголовного производства, с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела Крючкова.

15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму более 346 миллионов гривень Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года.

По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов ЧАО «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть».

Расследование продолжается от декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Крючков избирался народным депутатом Украины пятого созыва от «Блока Юлии Тимошенко», был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.