У Зеленского готовятся к "тяжелой зимы" - просят энергокомпании держать достаточные запасы угля на складах

По словам Геруса, сейчас предприятия имеют достаточно низкие запасы угля, что создаёт определенные риски накануне «тяжелой зимы».

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что энергокомпании не должны использовать низкие запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов.

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Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Мы имеем ситуацию, когда у нас достаточно низкие накопления угля на складах, мы имели, скажем так, сложную дискуссию с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями, и подчеркивали, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов», - сказал Герус.

«Такие истории в Украине уже были, и мы хотели бы, чтобы такое никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне тяжелой зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» о транзите газа, которые будут иметь определенное влияние на рынок газа в Украине», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на 20 августа, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляют 0,897 млн тонн, что почти на 48% ниже уровня прошлого года.