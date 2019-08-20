Украина будет получать газ из Румынии (схема)

Ожидается, что постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год будет создана до 1 января 2020 года.

"Укртрансгаз" и "Молдовагаз" согласовали технические решения по созданию необходимых мощностей для получения природного газа с территории Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба украинского предприятия.

Транзит топлива будет происходить благодаря системе трансбалканских трубопроводов путем реверса. "Специалисты согласовали модернизацию приграничных газоизмерительных станций ГИС "Гребеники" (Украина) и ГИС "Каушани" (Молдова) для работы в реверсном режиме. Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС "Гребеники" до конца 2019 года", - информируют в "Укртрансгазе".

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Ожидается, что постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год будет создана до 1 января 2020 года. Это обеспечит основную цель проекта – диверсификаци. маршрутов газоснабжения Украины. "Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 - Орловка будет проходить магистральными газопроводами "Раздельная – Измаил" и "Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил", - уточняют на предприятии.

Специалисты отмечают, что для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, ведь диверсификация путей поставок газа повысит надежность и бесперебойность обеспечения голубым топливом потребителей в обеих странах.