В Регуляторной службе объяснили, как избежать абсурдных ситуаций с лицензированием хранения горючего

Глава ГРС, что хранение горючего надо лицензировать, только если речь идет об этом виде деятельности, иначе возникают абсурдные ситуации.

Постановление Кабинета Министров, обязывающее предпринимателей получать лицензии на хранение топлива уже вызвало волну критики у бизнеса. Так, предприниматели, не имеющие никакого отношения к видам деятельности, связанным с переработкой и продажей топлива и, использующие топливо исключительно для своих производственных целей столкнулись с необходимостью получать лицензию на его хранение.

Об этом сообщила Глава государственной регуляторной службы Ксенья Ляпина в эфире телеканала 24.

По словам Ляпиной, лицензировать нефтебизнес необходимо, однако для корректного действия постановления из него необходимо исключить предпринимателей, не имеющих никакого отношения к данной сфере.

"Хранение горючего надо лицензировать, если речь идет о виде деятельности. Я еще раз скажу, нефтебаза - надо лицензировать? Безусловно, надо лицензировать. Там и акцизные риски, там и риски физические, опасность, которую она несет и так далее, и так далее. Надо? Надо. А там, где это небольшие объемы, которые не относятся к потенциально опасным видам деятельности, то их надо как раз оттуда и исключить. И они не несут никакой угрозы ни бюджетным поступлениям, ни то другим", - заявила Ляпина.

По словам главы ГРС, ее служба обратится в новую Верховную Раду и новую налоговую службу с призывом избавить предпринимателей от некорректного понимания постановления.

"У нас такое разъяснение уже готово, мы готовы им поделиться, мы там юридически обоснуем, почему лицензирование должно быть исключительно в том случае, если это вид деятельности", - сообщила глава ГРС.