"Укрнафта" с начала года уплатила 7,6 миллиарда гривень налогов

В сумму уплаченных налогов входят 52 миллиона гривень, которые компания уплатила в счет погашения просроченного налогового долга.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в январе-июле 2019 года уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 7,6 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в сумму уплаченных налогов входят 52 миллиона гривень, которые компания уплатила в счет погашения просроченного налогового долга.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году "Укрнафта" в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, уплатив 16,3 миллиарда гривень и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 63 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,438 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.