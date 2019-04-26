"Укрнафта" в прошлом году увеличила прибыль в 63 раза

За отчетный период компания увеличила чистый доход на 34,2% - до 36 миллиардов гривень.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 63 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,438 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в отчете предприятия.

За отчетный период "Укрнафта" увеличила чистый доход на 34,2% - до 36,11 миллиарда гривень.

Сообщается, что в 2018 году прибыль от операционной деятельности выросла и составила 7,979 миллиарда гривень. На ее размер повлияли неденежные операции по формированию резервов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в частности: расходы на формирование обеспечения под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные платежи и налоги предыдущих периодов – 2,8 миллиарда гривень.

Без учета указанных неденежных расходов результат от операционной деятельности до налогообложения и без учета расходов на амортизацию (скорректированная EBITDA) за 2018 год вырос на 204% по сравнению с предыдущим годом и достиг 12,3 миллиарда гривень.

Прибыль до налогообложения составила 7,861 миллиарда гривень и сформировалась за счет процентного дохода в размере 80 миллионов гривень, а также финансовых затрат на сумму 206 миллионов гривень.

Расходы по налогу на прибыль составили 1,423 миллиарда гривень и сформировались за счет расходов по текущему налогу на прибыль в размере 2,114 миллиарда гривень, а также отложенного налога на прибыль в размере 691 миллиона гривень. Учитывая это, показатель чистой прибыли за 2018 год составил 6,438 миллиарда гривень по сравнению со 102 миллионами чистой прибыли в предыдущем году.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" по итогам 2017 года получила 102 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как 2016 год компания закончила с убытком в размере 8,739 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.