"Укрнафта" в июле увеличила добычу нефти

Добыча газа увеличилась на 7,5% - до 97,1 миллиона кубометров.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в июле 2019 года увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,5% - до 125,9 тысячи тонн, сообщает пресс-служба компании.

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"По оперативным данным, в июле 2019 года "Укрнафта" добыла 125,9 тысячи тонн нефти и конденсата и 97,1 миллиона кубометров газа, что соответственно на 0,5% и 7,5% больше по сравнению с июлем 2018 года и на 1,9% и 2,6% больше добычи июня 2019 года", - сказано в сообщении.

Среднесуточные показатели добычи углеводородов в июле составили 4,06 тысячи тонн/сутки нефти и конденсата и 3,13 миллиона кубометров/сутки газа, несколько уменьшившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Замедление динамики добычи объясняется, прежде всего, ограничениями денежного потока из-за нерешенной проблемы налогового долга. Еще одной причиной стала частичная остановка добычи в НГДУ "Надвирнанафтогаз" из-за 20-дневого перекрытия дороги местными жителями.

Отмечается, что на фоне отсутствия решения правительства касательно предложенного варианта погашения просроченного налогового долга расходы "Укрнафты" на обслуживание налогового долга почти в 2,5 раза превышают объем капитальных инвестиций.

В 1-м полугодии 2019 года "Укрнафта" направила на обеспечение под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные платежи и налоги прошлых периодов 1,8 миллиарда гривень, в то время как капитальные вложения составили 749 миллионов гривень.

Сообщается, что "Укрнафта" неоднократно подчеркивала, что перейти от стабилизации добычи к ее росту компания сможет лишь за счет увеличения инвестиций в модернизацию инфраструктуры, интенсификации добычи, бурения новых скважин и забуривания боковых стволов скважин в районах поисково-разведочных работ и получения новых спецразрешений на добычу углеводородов.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 63 раза по сравнению с 2017 годом – до 6,438 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.