Нефть подешевела до 7-месячного минимума под давлением торговых споров США и Китая

Brent потеряла более 20% по сравнению с достигнутым в апреле максимумом с начала года.

Цены на нефть продолжили падать в среду после небольшой передышки, увеличивая потери, поскольку напряженность в торговых отношениях США и Китая оказала давление на перспективы мировой экономики и спроса на энергоресурсы.

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Фьючерсы на Brent снизились на 0,34% до $58,74 за баррель после падения до отметки $58,54 - минимума за семь месяцев. Brent потеряла более 20% по сравнению с достигнутым в апреле максимумом с начала года, пишет Рейтер.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI опустились на 0,19% до $53,53 за баррель.

Brent за последнюю неделю снизилась более чем на 9%, после того как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайский импорт, а Китай объявил о прекращении закупок американской сельхозпродукции.

Трамп во вторник отмахнулся от опасений, что торговый конфликт с Китаем может затянуться еще сильнее. Но его комментарии не смогли изменить динамику азиатских акций, в среду снизившихся восьмую сессию подряд.