СБУ просят проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля из ОРДЛО

СБУ просят проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса.

Об этом говорится в обращении Независимого профсоюза горняков Украины к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову.

«Возмущают и требуют срочного расследования факты, обнародованные СМИ, относительно новой коррупционной схемы ввоза в Украину угля для государственного «Центрэнерго» из ОРДЛО под видом российского. Настоятельно просим проверить информацию о заключении договора между ПАО «Центрэнерго» и фирмой «Нефть Форс» о поставках угля марки Т 0-50 (ТОМСШ), которое по документам отгружают якобы из Кемеровской области РФ, а на самом деле - с захваченного русскими оккупантами донбасского города Шахтерск», - говорится в обращении профсоюза.

По мнению авторов обращения, странно, что «Центрэнерго» подписало контракт на довольно большую сумму - 400 млн грн. - с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основанной только в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тыс. грн.

«Вызывает удивление, что «Центрэнерго» в лице первого заместителя директора Ярослава Громко подписало контракт с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основанной в августе прошлого года с одним директором-основателем, на 400 млн грн», - сообщают в обращении.

В Независимом профсоюзе горняков Украины отмечают, что госпредприятие прежде всего должно сохранять производственную цепочку государственной угольной промышленности.

«ПАО «Центрэнерго », мажоритарным владельцем которого является государство, в первую очередь, обязано сохранять производственную цепочку государственной угольной промышленности, а именно своевременно производить оплату ГП «Госуглепоставка» за транспортировку угля с обогатительных фабрик на свои ТЭС. Этого не происходит. У поставщика накапливаются долги перед фабриками, а те, в свою очередь, не платят шахтам за добычу угля. В итоге, как у шахт, так и у обогатительных фабрик не остается средств для ведения производственной деятельности. Закономерный итог - предприятия останавливаются, а шахтеры остаются без зарплат», - отмечают в обращении.

В случае подтверждения обнародованных фактов, Независимый профсоюз горняков Украины требует от СБУ принять неотложные меры, направленные на остановку коррупционной схемы и наказание ее организаторов.