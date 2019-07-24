«Нафтогаз» позвал «Газпром» на переговоры по газу словами: не будет Бойко премьером

По словам исполнительного директора "Нафтогаза", после завершения парламентских выборов в Украине у "Газпрома" уже нет причин откладывать переговоры.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает провести технические консультации с российской компанией «Газпром» и Европейской комиссией для возобновления переговоров о транзите газа через Украину после 2019 года.

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Об этом на своей странице в Facebok написал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он сообщил, что если российская сторона ждала результатов парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.

«Не будет ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За життя» - УНИАН) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда осуществляются», - написал Витренко.

По его словам, поэтому у «Газпрома» уже нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи.

«Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства «Северного потока-2» и полного прекращения транзита через Украину», - отметил он.

«Но главное, что к такой встрече нужно было бы провести консультации на техническом уровне с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (іnterconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Тогда и трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений», - добавил Витренко.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в конце мая, сразу после избрания нового президента Украины.

20 мая, после инаугурации президента Владимира Зеленского, Шефчович заявил, что Европейский Союз намерен как можно скорее возобновить трехсторонние переговоры по транзиту голубого топлива.

По словам исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Газпром» специально откладывает проведение переговоров до формирования нового правительства в Украине по результатам парламентских выборов.