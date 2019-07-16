В августе электроэнергия для промышленности незначительно подешевеет

С 1 августа тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" был снижен на 10%.

С 1 августа в Украине произойдет незначительное снижение стоимости электроэнергии для промышленных предприятий в связи с тем, что со следующего месяца снижается тариф для госкомпании "Укрэнерго".

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Об этом во время круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы" заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

"С 1 августа 2019 года уже произойдет уменьшение конечной стоимости электрической энергии для небытовых потребителей за счет того, что с 1 августа вступают новые тарифы на услуги распределения электрической энергии, на услуги передачи электроэнергии. А также, с учетом уменьшения стоимости электрической энергии для потерь, которые используются такими операторами", - сказала она.

Присутствовавшая на мероприятии член НКРЭКУ Елена Антонова пояснила, что первое и значительное изменение цены на розничном рынке спровоцировало изменение тарифа оператора системы передачи "Укрэнерго".

"Мы знаем, что формирование этого тарифа зависит от формулы ПСО (возложения спецобязательств), которая принята правительством Украины… Поэтому такое изменение повлияло на потребителей, присоединенных к "Укрэнерго", - сказала Антонова.

По ее словам, в связи с пересмотром части затрат в тарифе "Укрэнерго", который будет действовать с 1 августа, ожидается небольшое уменьшение стоимости ресурса.

"Для потребителей первого класса, присоединенных к операторам системы распределения, средневзвешенный рост составил, по нашим расчетам, 12%. Мы говорим о регулируемом сегменте, и в связи с изменениями, которые мы уже приняли по тарифу ОСР и ОСП, то с 1 августа снижение будет на уровне 4%. Для второго класса рост 10%. По результатам наших решений снижение будет на 6%", - пояснила Антонова.

При этом член регулятора отметила, что также прорабатываются и другие механизмы, нацеленные на то, чтобы тариф "Укрэнерго", который повлиял на 200 крупных потребителей, присоединенных к госкомпании, снизился.

Как сообщал УНИАН, 12 июля НКРЭКУ утвердила для оператора Объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа 2019 года. Тариф на передачу электроэнергии был снижен на 10%.

11 июля исполняющий обязанности главы госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%.

12 июля Кабинет министров заявил о некорректности заявления руководства "Укрэнерго" о росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленных потребителей из-за запуска рынка электроэнергии.

До запуска нового рынка электроэнергии министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что цена на электрическую энергию для промышленности может вырасти на 5-6%.

1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.