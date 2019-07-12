«Нафтогаз Украины» разместит облигации в долларах и евро - Reuters

Начавшаяся 8 июля серия встреч представителей "Нафтогаза" с инвесторами и аналитиками для подготовки к выпуску ценных бумаг завершится сегодня.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила, что разместит трехлетние еврооблигации в долларах на сумму минимум 300 млн и пятилетние еврооблигации в евро на сумму минимум 500 млн.

Читайте также«Нафтогаз» ищет юристов

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv IFR (Іnternational financing review).

При этом, ориентир доходности размещения трехлетних евробондов в долларах на сумму минимум 300 миллионов в районе 7,75% и пятилетних в евро минимум на 500 миллионов евро в районе 7,50%.

По данным IFR, начавшееся 8 июля роуд-шоу, когда представители компании проводят серию встреч с инвесторами и аналитиками в странах с наиболее развитым фондовым рынком для подготовки к выпуску ценных бумаг, завершится сегодня.

Как отмечает Reuters, общий объем выпуска облигаций не превысит 900 миллионов евро. Компания назначила Citigroup и Deutsche Bank организаторами выпуска.

Как сообщал УНИАН, 5 июля глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности к выходу на рынок еврооблигаций на следующей неделе, что позволит привлечь средства под закачку газа в хранилища и выплатить дивиденды правительству.

В ноябре 2018 года «Нафтогаз» отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

22 октября прошлого года Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долл. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.