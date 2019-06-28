Премии за Стокгольмский арбитраж: сколько миллионов заработало руководство "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" Коболев в 2018 году заработал 286,5 миллиона. Вознаграждение членов правления НАКа по итогам 2018 года составило 389,3 млн грн.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2018 году заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн грн - это премия за победу в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом говорится в отчете "Нафтогаза", сообщает DT.UA.

В целом вознаграждение членов правления "Нафтогаза" по итогам 2018 года составляло 389,3 млн грн.

Так, первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома получил 27,5 млн грн.

Заместитель председателя правления, финансовый директор Сергей Коновец – 22,7 млн грн.

Член правления Юрий Колбушкин – 17,3 млн грн.

Члены правления Олег Прохоренко (глава "Укргаздобычи" до 15 марта 2019 года) и Николай Гавриленко (директор нефтяного дивизиона) – 20,6 млн грн и 14,7 млн грн соответственно.

При этом указано, что Прохоренко и Гавриленко не получали вознаграждения в качестве членов правления "Нафтогаза".

Сообщалось, что наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом "Газпромом". Размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных разбирательств в Стокгольме российский газовый монополист должен погасить $ 2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

Напомним, глава правления Нака Андрей Коболев получил 207 млн грн ($ 7,9 млн). Все, полученные на счет в Ощадбанке, гривни Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причину: помощь семье. Первые $800 тыс., как утверждают источники в банке, уже отправились к маме.