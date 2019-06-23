В Угледаре горняки протестуют из-за долга по зарплате: добыча угля на одной из шахт прекращена
На государственном предприятии «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» (Угледар, Донецкая область) горняки протестуют из-за задолженности по зарплате. Добыча угля прекращена.
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Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
"Горняки первой и второй смен ГП ШУ «Южнодонбасская № 1» ...отказались спускаться в шахты. Требование - выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало Госуглеснаб", - написал Волынец.
Сегодня, 23 июня, во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала «скорая».
По словам Волынца, шахтеру сделали операцию, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.