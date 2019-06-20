Украина предложила Молдове использовать свою ГТС и хранилища газа

В 2020 году заканчивается действие контракта между "Молдовагазом" и российским "Газпромом".

Оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" предложил Молдове использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища (ПХГ) Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с новым контрактом "Молдовагаза" и российского "Газпрома" с 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Украина со своей стороны готова поддержать Молдову - мы уже направили соответствующее официальное письмо. Это интересная перспектива и для нас. Мощности украинской ГТС позволяют молдавским компаниям закупить в ЕС и прокачать на свою территорию необходимые для страны объемы газа", - сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что также Молдова может закачать в украинские ПХГ собственный страховой запас газа на зиму - мощность соединений между Молдовой и Украиной достаточная для доставки газа из хранилищ потребителям в холодные месяцы. Единственное, что необходимо - подписать соглашение между операторами ГТС двух стран о взаимодействии во всех точках соединения в соответствии с европейскими правилами.

В НАК сообщили, что в этом году заканчивается срок действия контрактов не только между "Нафтогазом" и "Газпромом", но и между "Молдовагазом" и российским монополистом.

"План Молдовы состоял в том, чтобы диверсифицировать закупки за счет интерконнектора с Румынией, но его строительство затянулось. Сейчас наш сосед входит в переговоры с "Газпромом" на слабых позициях. Учитывая это и непростую политическую ситуацию в Молдове, россияне уже потирают руки", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" завершится с 2020 года. Российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощности своих хранилищ. Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 километрах от границы с Венгрией.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".