Польша предложила Украине помощь с транзитом газа

Польша готова помочь Украине с транзитом в случае проблем с поставками газа.

Польша готова запустить газопровод на две тысячи миллиардов кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в Германовицах.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" заверили, что официально не получали предложений по мировому соглашению от "Газпрома"

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить", - объявил Наимский.

Он также подчеркнул, что в данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, что новые переговоры по газу могут состояться во второй половине сентября. "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить мировое соглашение и выставил условие для заключения нового контракта.

Позже начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Коваль заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях за неготовности украинской стороны.

Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за скепсиса касательно заключения нового соглашения с Россией относительно транзита через украинскую ГТС до конца действия действующих договоренностей.