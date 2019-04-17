Россияне могут устроить очередной газовый кризис - Коболев

Глава “Нафтогаза” добавил, что россияне сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать подписание контракта с Украиной.

Руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает, что транзит российского газа Украиной может быть полностью приостановлен в 2020 года.

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Об этом Коболев рассказал в интервью ТСН.ua.

"То, что "Северный поток-2" не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что "Северного потока-2" нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле", - сказал он.

Коболев добавил, что россияне сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать подписание контракта с Украиной. "Я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы шантажировать Европу. Газовый кризис – это их стандартный ход в подобных ситуациях", - добавил руководитель НАК.

По словам Коболева, поэтому так важно, чтобы Украина максимально подготовилась к этой зиме, чтобы были созданы дополнительные запасы газа на случай, если "кризис случится".

Как сообщалось, Коболев предполагает, что трехсторонние газовые переговоры "Украина-ЕС-Россия" могут состояться сразу после президентских выборов в Украине.