Запуск энергорынка может привести к подорожанию электричества для промышленности

Министр энергетики отметил, что при введении рынка электрической энергии возможен рост цен на 5-6%.

Цена на электрическую энергию для промышленности при запуске в Украине нового рынка электроэнергии может вырасти на 5-6%, заявил на заседании правительства министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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"Что касается промышленности, был прогноз роста во втором полугодии ОРЦ (оптовой рыночной цены - УНИАН) на 6-7%, не более 8%. Это вы могли видеть по прогнозному балансу на 2019 год. Поэтому, при введении рынка электрической энергии возможен рост около 5-6%", - сказал Насалик.

Он добавил, что, начиная с апреля, в Украине работают тестовые платформы по торгам электроэнергией, которые позволяют прогнозировать изменение цен после запуска рынка.

"Мы на сегодняшний день можем прогнозировать, какие цены будут с 1 июля 2019 года. Я должен сказать, что мы оптимистически относимся к запуску рынка электрической энергии в Украине", - отметил министр.

Ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, выступая на заседании правительства по этому вопросу, отметил, что, согласно данным НКРЭКУ, в случае принятия правительственного постановления о специальных обязательствах цены на электроэнергию для небытовых потребителей вырастут на 40-50%, что будет иметь негативные последствия для экономики.