Электроэнергия в Украине после запуска нового рынка не подорожает - НКРЭКУ

В письме регулятора указывается, что текущая модель возложения специальных обязанностей может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок, поэтому ее необходимо усовершенствовать.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019 года. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей.

Об этом говорится в официальном письме НКРЭКУ в адрес Кабинета Министров, передает Obozrevatel.

В письме регулятора указывается, что текущая модель возложения специальных обязанностей может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок, соответственно, ее необходимо усовершенствовать.

"НКРЭКУ предоставляет предложения относительно возложения на участников рынка специальных обязанностей, а именно:

1) продажа не менее 80% электроэнергии, производимой АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене;

2) продажа не менее 50% электроэнергии, производимой ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене;

3) закупка поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии;

4) закупка операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии с целью компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу/распределение;

5) обязательства АЭС заказывать оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей", - говорится в письме.

Читайте такжеЭлектроэнергия в Украине может подорожать после запуска нового рынка - "Укрэнерго"

Как отмечает НКРЭКУ, такой подход позволит обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам.

"Указанное позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и соответственно снизить нагрузки на участников рынка и средневзвешенную цену электрической энергии, установить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка независимо от целей поставки, что исключает потенциальное злоупотребление на разнице в ценах, обеспечить получать АЭС и ГЭС прогнозируемый и стабильный денежный поток. Также это обеспечит уменьшение уровней тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения", - пишет регулятор.

После утверждения соответствующей модели регулятор сможет обсчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электрической энергии.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" предлагает наделить Национальную комиссию, регулирующую вопросы в сфере энергетики и коммунальных услуг, полномочиями устанавливать предельную цену электроэнергии после запуска в Украине нового рынка с 1 июля 2019 года, чтобы избежать неконтролируемого роста цен на энергию.

В 2017 году Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставки для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать поставщиков электроэнергии.

Запуск рынка запланирован на 1 июля текущего года, но также рассматриваются варианты переноса старта из-за неготовности к эффективной работе рынка.