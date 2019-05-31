Решение многих проблем в угольной отрасли найдены, они просто не реализуются - Данилюк

На совещании СНБО вопрос задолженности по заработной плате горнякам был одним из основных.

Для многих проблемных вопросов в угольной промышленности, в частности задолженности по заработной плате, решения найдены, но они пока не реализуются.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время брифинга по итогам совещания СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.

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"На совещании вопрос задолженности заработной платы горнякам был одним из основных... Проблемы есть, мы это проговаривали, на многие из этих проблем решение найдено, но оно просто не реализуется", - сказал он.

По словам Данилюка, президент после визита на шахту во Львовской области пообщался с людьми и собрал проблемные вопросы, с которыми сталкиваются горняки.

"В ближайшее время нужно решить вопрос, чтобы люди получали зарплату. Для этого должны быть распределены средства. Позиция Минфина и правительства заключалась в том, что они видят, как это сделать, чтобы перекрыть соответствующий недостаток средств, и мы приняли это к сведению", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала породы на шахте "Лесная" погибли два горняка. 30 мая президент Зеленский встретился с работниками шахты "Лесная", которые рассказали ему о задержках с выплатой заработной платы.

Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планировал направить на модернизацию государственных шахт 2,3 млрд грн.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.