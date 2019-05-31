«Укрэнерго» разрешили работать в новом рынке электроэнергии по старой лицензии

Утвердив изменения в лицензии, регулятор предоставил возможность "Укрэнерго" работать по имеющейся лицензии после внедрения новой модели рынка 1 июля 2019 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в лицензию Оператора Объединенной энергосистемы Украины - государственной компании «Укрэнерго», что позволит госкомпании продолжить работу на новом рынке электроэнергии с 1 июля по имеющейся лицензии до завершения сертификации компании, в качестве оператора системы передачи (ОСП).

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Соответствующее решение регулятор принял на заседании сегодня.

Глава нацкомиссии Оксана Кривенко отметила, что проект решения о внесении изменений в лицензию на передачу электрической энергии госкомпании «Укрэнерго» прошел все необходимые процедуры согласования. На протяжении установленного периода принимались замечания и предложения, а также было проведено открытое обсуждение.

Проект решения был одобрен Антимонопольным комитетом Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее член НКРЭКУ Александр Формагей сообщал, что Нацкомиссия намерена внести необходимые изменения в лицензию "Укрэнерго", чтобы компания могла работать по ней после внедрения новой модели рынка 1 июля 2019 года до завершения сертификации компании.

Тогда же Формагей отмечал, что сертификация "Укрэнерго" задерживается, и компания не сможет получить новую лицензию до старта новой модели рынка. Утвердив изменения в лицензии, регулятор предоставит возможность "Укрэнерго" работать по старой лицензии до завершения процедуры сертификации.

Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.