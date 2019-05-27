ЕБРР также предлагает отложить запуск нового рынка электроэнергии в Украине

Отмечается, что перенос срока открытия рынка должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск.

Европейский банк реконструкции и развития присоединяется к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена, в частности, отсутствует необходимая для его успешного функционирования детальная регуляторная и техническая инфраструктура.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.

«С учетом этого, запуск нового рынка 1 июля с большой вероятностью приведет к нарушению его функционирования и, следовательно, будет не в интересах украинских потребителей и участников рынка. В то же время перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск», - сказано в сообщении.

Отечается, что в 2017 году ЕБРР поддерживал принятие Закона Украины "О рынке электроэнергии".

«Мы считаем, что изложенные в этом законе принципы реформ со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики, который будет обеспечивать чистую, устойчивую и доступную по цене энергию для всех украинцев. В частности, мы активно поддерживаем идею перехода к либерализованному и конкурентному рынку в этом секторе, так как считаем это наилучшим путем к максимальной эффективности генерации электроэнергии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ЕБРР готов оказать всяческую помощь с целью сокращения данной задержки до минимума, чтобы украинские потребители как можно быстрее смогли воспользоваться преимуществами либерализации данного рынка.

Как сообщал УНИАН, ранее Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.