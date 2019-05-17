В «Нафтогазе» раскритиковали анбандлинг по модели Кабмина - “Газпром” может отсудить $3 миллиарда
Предложенная правительством модель разделения функций компании (анбандлинг) Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» может привести к проигрышу Украины российскому «Газпрому» в новом Стокгольмском арбитраже, что вынудит НАК возвращать российской газовой компании 3 млрд долл.
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Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана с требованием проводить анбандлинг по утвержденной модели.
«Если эта модель будет реализована, то "Газпром" сможет требовать в арбитраже пересмотр нашего транзитного тарифа в сторону уменьшения, и именно поэтому мы будем вынуждены вернуть «Газпрому» 3 миллиарда долларов», - отметил он.
По словам Витренко, уполномоченным представителям Кабинета министров было предоставлено заключение юристов и экспертов, с которыми «Нафтогаз» выиграл в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома». В заключении сказано, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш «Газпрому» в новом арбитраже 3 млрд долл. вместо того, чтобы выиграть 11-14 млрд долл.
«Они (эксперты – УНИАН) подробно объяснили представителям Кабмина, почему так произойдет. Они также объяснили, почему нужно выбрать другую модель анбандлинга, как это позволяет сделать европейское и украинское законодательство, - ISO (независимый системный оператор)», - отметил он.
Витренко также высказал мнение, что это значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года, поскольку для «Газпрома» снимается реальная угроза, что в случае отсутствия транзита арбитраж присудит доплатить 11-14 миллиардов долларов как следствие включения в базу расходов ускоренной амортизации и обесценивания украинской газотранспортной системы при пересмотре тарифа за 2018-2019 годы.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" реализовать необходимые решения для завершения процесса разделения функций компании, в частности выделения независимого оператора газотранспортной системы Украины (анбандлинг) до конца текущего года. По его словам, анбандлинг должен быть реализован по модели, принятой в 2016 году, основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.