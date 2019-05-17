В «Нафтогазе» раскритиковали анбандлинг по модели Кабмина - “Газпром” может отсудить $3 миллиарда

По словам Витренко, это также значительно ослабит позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года.

Предложенная правительством модель разделения функций компании (анбандлинг) Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» может привести к проигрышу Украины российскому «Газпрому» в новом Стокгольмском арбитраже, что вынудит НАК возвращать российской газовой компании 3 млрд долл.

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Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана с требованием проводить анбандлинг по утвержденной модели.

«Если эта модель будет реализована, то "Газпром" сможет требовать в арбитраже пересмотр нашего транзитного тарифа в сторону уменьшения, и именно поэтому мы будем вынуждены вернуть «Газпрому» 3 миллиарда долларов», - отметил он.

По словам Витренко, уполномоченным представителям Кабинета министров было предоставлено заключение юристов и экспертов, с которыми «Нафтогаз» выиграл в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома». В заключении сказано, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш «Газпрому» в новом арбитраже 3 млрд долл. вместо того, чтобы выиграть 11-14 млрд долл.

«Они (эксперты – УНИАН) подробно объяснили представителям Кабмина, почему так произойдет. Они также объяснили, почему нужно выбрать другую модель анбандлинга, как это позволяет сделать европейское и украинское законодательство, - ISO (независимый системный оператор)», - отметил он.

Витренко также высказал мнение, что это значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года, поскольку для «Газпрома» снимается реальная угроза, что в случае отсутствия транзита арбитраж присудит доплатить 11-14 миллиардов долларов как следствие включения в базу расходов ускоренной амортизации и обесценивания украинской газотранспортной системы при пересмотре тарифа за 2018-2019 годы.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" реализовать необходимые решения для завершения процесса разделения функций компании, в частности выделения независимого оператора газотранспортной системы Украины (анбандлинг) до конца текущего года. По его словам, анбандлинг должен быть реализован по модели, принятой в 2016 году, основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.