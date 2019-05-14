Сенаторы США предложили ввести санкции против строителей "Северного потока-2"

Сенаторы хотят с помощью этого законопроекта нанести чувствительный удар по важному для РФ проекту.

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин предложили Конгрессу США законопроект, который направлен против строящегося в Европе российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники, передает Коммерсантъ.

Оба сенатора входят в комитет по международным отношениям Конгресса США. Предложенным документом они хотят усилить давление на важный для России энергетический проект.

Согласно законопроекту, ограничительные меры будут приниматься в отношении судов, которые ведут укладку трубопровода.

В частности, сенаторы предлагают запретить въезд на территорию США и заморозить финансовые активы в этой стране лиц, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2". Кроме того, целый ряд ограничений предлагается ввести против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.

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Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний - швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока-2", добавляет ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.

Как сообщил журналу один из помощников сенатора-республиканца, знакомый с ходом работы над законопроектом, за образец были взяты прошлые действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.