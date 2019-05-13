"Укрнафта" с начала года сократила прибыль почти на 80%

Компания увеличила среднесуточную добыча газа на 10,6%, до 3,22 миллиона кубометров.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-марте 2019 года сократила чистую прибыль на 76,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 296 миллионов гривень.

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Об этом говорится в квартальном отчете предприятия.

Согласно сообщению, за отчетный период "Укрнафта" также сократила чистый доход на 19%, до 6,7 миллиарда гривень.

"На финансовые показатели негативно повлияло то, что в первом квартале 2019 три из пяти государственных аукционов по продаже нефти и конденсата не состоялись в связи с отсутствием покупателей продукции, вследствие чего значительный объем сырья остался нереализованным", - сообщает компания.

Также в первом квартале 2019 года наблюдалась отрицательная, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика средневзвешенных цен реализации нефти с конденсатом и природного газа.

Компания в 1 квартале уплатила налогов на сумму 3,8 миллиарда гривень, что на 9,7% превышает аналогичный показатель 1 квартал 2018 года.

"Несмотря на все еще нерешенный вопрос просроченного налогового долга компании, который значительно ограничивает инвестиционные возможности "Укрнафты", компания продолжает выполнять свои налоговые обязательства в полном объеме, при этом выплачивая налоговый долг", - говорится в сообщении.

За период с января по март "Укрнафта" увеличила среднесуточную добычу на нефти и конденсата до 4,17 тысячи тонн в сутки, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднесуточная добыча газа, в свою очередь, выросла на 10,6% до 3,22 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 63 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,438 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.