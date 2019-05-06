Из Беларуси пошла чистая российская нефть: Украина готова возобновить транзит в ЕС

Качественная нефть начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит российской нефти в Европейский Союз.

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«Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО «Укртранснафта» направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Также отмечается, что в 14:17 качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля «Гомельтранснефть Дружба» сообщила «Укртранснафте» о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода «Транснефть - Дружба» (РФ) нефти с ухудшенными показателями качества.

22 апреля «Укртранснафта» усилила контроль качества нефти, а 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь - Броды».

Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, «Укртранснафта» имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

26 апреля в пресс-службе «Укртранснафты» заявили, что во время переговоров операторов нефтетранспортной системы «Дружба» представители России обязались возобновить транзит качественной нефти с 3 мая.