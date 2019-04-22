Кабмин утвердил финплан «Укрэнерго» с прибылью 2,3 миллиарда

Показатель чистой прибыли на 2,5% больше, чем в плане на 2018 год.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственной компании – оператора объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» на 2019 год с чистой прибылью в размере 2,359 млрд грн, что на 2,5% больше по сравнению с планом на 2018 год, сообщает госкомпания.

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Отмечается, что план разработан с учетом прогнозных макропоказателей экономического развития страны и целей Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

Согласно документу, в 2019 году «Укрэнерго» должно получить 7,552 млрд грн доходов, что на 15,7% больше, чем в прошлом году. Запланированная расходная часть увеличилась на 23% - до 5,193 млрд грн.

Поступление налогов и сборов в государственный и местные бюджеты Украины запланированы в сумме 2,044 млрд грн (+22%). В то же время в виде части чистой прибыли в 2019 году планируется уплатить 277,7 млн грн, что на 215 млн грн больше, чем в плане 2018 года.

На реализацию приоритетных проектов заложена сумма 3, 912 млрд грн.

«Основным фактором увеличения планового показателя доходов является ожидаемое увеличение дохода от передачи электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями. Увеличение расходов обусловлено ростом физических объемов ремонта оборудования, стоимости материалов и запчастей, повышением уровня заработной платы и начислений на нее для приближения к рыночным показателям», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила инвестиционную программу для государственной компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» на 2019 год в размере 3,3 млрд грн без учета НДС.

«Укрэнерго» в 2018 году получила 2,5 млрд грн чистой прибыли, что на 43% больше прибыли предприятия за 2017 год.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.