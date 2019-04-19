Минэкономразвития прокомментировало введенные Россией санкции на поставку нефти и нефтепродуктов

Правительство планирует провести дополнительную оценку введенных мер, а также обсудить первоочередные действия по минимизации возможных негативных последствий для экономики Украины.

Введение правительством Российской Федерации запрета на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов было ожидаемым, но требует дополнительного обсуждения мер по минимизации негативных последствий для нашей страны.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, что будет с ценами на АЗС после "нефтяных" ограничений России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

"18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации ввело новые экономические санкции против Украины - введен запрет ввоза из Украины в Россию таких товаров как бумажная продукция, товары легкой промышленности, металлургическая продукция, продукция машиностроения, а также ограничены поставки из России в Украину нефти и нефтепродуктов. Отмечаем, что такие шаги со стороны Российской Федерации являются ожидаемыми", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с другими органами государственной власти планирует провести дополнительную оценку введенных Российской Федерацией мер, а также обсудить дополнительные первоочередные действия по минимизации возможных негативных последствий для экономики Украины.

Минэкономразвития подчеркивает, что за последние годы правительство Украины приложило значительные усилия, направленные на постепенное замещение импорта товаров из Российской Федерации, за счет наращивания объемов внутреннего производства, а также благодаря переориентации экспорта на внутренний рынок и диверсификации направлений поставок из других стран, в частности, ЕС.

"Экспорт товаров из Украины в Россию в 2018 году уменьшился на 7,2%, или на 282,4 4 млн долл. США, и составил 3,7 млрд долл. США. Доля России в общем объеме экспорта товаров из Украины сократилась до 7,7% по сравнению с 9,1% в 2017 году, - говорится в сообщении. - Доля России в общем объеме импортных поступлений в Украину также постепенно уменьшается - в 2017 году она составила 14,5%, а в 2018 году 14,2%".

Как сообщал УНИАН, Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что товары, такие как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

По его словам, такие действия правительства РФ вызваны тем, что ранее Украина расширила список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

10 апреля 2019 года Кабмин расширил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину.

Под запрет попали формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, карбамидоформальдегидные смолы, пружины для тележек грузовых вагонов (цилиндрические винтовые внешние, цилиндрические, винтовые внутренние), аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей (реле), которые используются в устройствах железнодорожной автоматики хозяйства сигнализации и связи, проводники электрические на напряжение более 1000 В.

Также санкции расширены на банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла, другие стеклянные емкости.