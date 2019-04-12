Американская Chevron купит конкурента за $33 миллиарда

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и еще должна получить одобрение акционеров Anadarko.

Американская нефтегазовая компания Chevron договорилась о покупке своего конкурента Anadarko Petroleum Corporation за 33 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз Chevron.

"Структура сделки предполагает расчет в акциях и денежных средствах - 75% в акциях и 25% в денежных средствах. По условиям сделки, акционеры Anadarko получат 0,3869 акции Chevron и 16,25 доллара денежными средствами за каждую свою акцию. Таким образом, Chevron оценил стоимость одной акции Anadarko Petroleum в 65 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и еще должна получить одобрение акционеров Anadarko и регулирующих органов, ее завершение ожидается во втором полугодии текущего года.

Chevron полагает, что объединение высококачественных активов Anadarko с портфелем компании укрепит ее лидирующие позиции в бассейне Permian, а также расширит возможности Chevron в Мексиканском заливе и будет способствовать развитию бизнеса СПГ компании.

Сhevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

Американская Anadarko является одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания основана в 1959 году.