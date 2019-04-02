В решении вопроса долгов водоканалов и теплокоммунэнерго за электроэнергию должны принимать участие Кабмин и местные советы - Минэнергоугля

Гендиректор директората Минэнергоугля Буславец подчеркнула, что разрешить вопрос долгов возможно только при решении в целом и стратегически вопроса неплатежей.

Решать вопрос неплатежей коммунальных предприятий и госшахт за электроэнергию необходимо стратегически, с участием Кабинета министров Украины, Национальной комиссии НКРЭКУ и местных советов.

Такое мнение высказала генеральный директор директората развития энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец.

"Решение Кабмина от 27 марта 2019 года было принято с оговоркой, что должники должны заключить договор о реструктуризации долга, который уже возник. А разрешить вопрос долгов возможно только при решении в целом и стратегически вопроса неплатежей. Это, к сожалению, до сих зависшие деньги по решению о выделении из резервного фонда 450 миллионов гривень для госшахт, которые бы закрыли вопрос для шахт на ближайшие три месяца и позволили бы им выбрать поставщика электроэнергии. Это не решение вопроса по теплокоммунэнерго и водоканалам, часть которых не могут платить в полном объеме за электроэнергию. Нужно системно к этому подходить, они (водоканалы и теплокоммунэнерго) являются лицензиатами НКРЭКУ, которая должна посмотреть структуру тарифа и оценить - почему не оплачивается статья "оплата электроэнергии" и принимать соответствующие меры", - отметила Ольга Буславец.

По ее мнению, сегодня, чтобы решить вопрос неплатежей коммунальных предприятий и госшахт за электроэнергию, необходимо выделение средств из государственного бюджета, а также подключение к решению проблемы местных советов.

"Решение вопроса проблемных платежей предприятий - это компетенция Кабинета министров и, соответственно, работы местных органов на местах", - подчеркнула Ольга Буславец.

Напомним, Кабинет Министров в декабре 2018 назначил ГП "Укринтерэнерго" поставщиком «последней надежды" на всей территории Украины. Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины издал постановление от 27 марта 2019 №200-р и рекомендовал "Укринтерэнерго"заключить договоры о поставках электрической энергии по свободным ценам со всеми потребителями, поставки которым осуществлялось с 1 января 2019 поставщиком "последней надежды", при условии отсутствия у указанных потребителей заключенных с 1 апреля 2019 договоров поставки электроэнергии с другим электропоставщиками.

Донецкая областная госадминистрация обратилась к президенту, премьер-министру и секретарю Совета нацбезопасности и обороны с просьбой срочно инициировать выделение 1,1 миллиарда гривень дополнительной субвенции для региона на погашение задолженности социально значимых объектов перед поставщиками электроэнергии для перезаключения новых договоров.